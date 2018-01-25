Fetö'den Yargılanan 4 Hakim ve 1 Savcıya 6 Yıl ile 8 Yıl Gün Arasında Hapis Cezası

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları tespit edilen ve meslekten ihraç edilip tutuklanan 4 hakim ve 1 savcı 6 yıl 9 ay ile 8 yıl 1 ay 6 gün arasında hapis cezası verilirken, tutuksuz bulunan 2 hakim ise beraat etti.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 5 ayrı davada haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dava açılan hakimler ve savcı tutuklu bulundukları cezaevinden duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katıldılar. "Silahlı terör örgütün üye olmak" suçundan yargılanan 6 hakim ve 1 savcı haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek kendilerini savurdular. Mahkeme, Çorum İdari Yargı Hakimi Ömer Ş.'yi 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken, 18 aydır tutuklu bulunması göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

Trabzon İdari Yargı Hakimi Murat D. 7 yıl 9 ay 4 gün hapis cezasına çarptırılırken tutukluluk halinin devamına karar verilirken, tutuksuz yargılanan hakim olan eşi Naciye D. ise beraat etti. Çorum Savcısı Yener Y. 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verilirken, tutuksuz yargılanan hakim olan eşi Emine Talay Y. ise beraat etti. Aybastı Hakimi Emrullah Urfalı 8 yıl 1 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. Amasya Hakimi Hasan Erkoç ise 7 yıl 1 ay 1 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutukluluk halinin devamına hükmedildi. - SAMSUN