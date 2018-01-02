Fetö'den Yargılanan 22 Öğretmene 2 Yıl ile 8 Yıl Arasında Ceza Yağdı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 7'si tutuklu 41 öğretmenin yargılandığı davada, 22 öğretmene 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 1 ay 6 gün arasında hapis cezası verildi.



Samsun'da FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında Terme ilçesinde öğretmen olarak görev yaparken mesleklerinden ihraç edilen 7'si tutuklu 41 öğretmenin yargılanmaları sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşması akşam saatlerine kadar devam etti. Mahkeme, öğretmenlerden İsmet Y. ve İsa A.'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 6'şar gün, aynı suçtan Yasin B.'yi 7 yıl 5 ay 3 gün, Arzu B., Selim U., İlhan D. ve Ufuk Ü.'yü 6 yıl 9'ar ay, Reşit K.'yı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakan A., Muharrem A., Ekrem K., Cemile E., Recep K., Elif Ş., Taner E., Yusuf K., Yahya Ö., Seyfettin İ., Ramazan İ., Sevda M., İbrahim Erkan B. ve Kaşif A. ise "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı.



Gül G., Hakan Ö., Hediye S., Hatice K., Ahmet K., Oktay A., Ali A., Hasan Ç., Yusuf Ş., Hasan D., Ayşe Ü., Selami A., Zeynep S., Elif Ö., Emine K., Keramettin K., Lütfi K., Erol D. ve Uğur K.'nin ise beraatlerine karar verildi. Mahkeme, cezayla birlikte tutuklu 7 kişiden 4'ünün tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verirken, 7 yıldan yukarı ceza alan Yasin B., İsa A. ve İsmet Y.'nin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - SAMSUN