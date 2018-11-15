Fetö'den Yakalanan Eski Doçent İstanbul'a Gönderilecek

İstanbul polisince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve mahkemece haklarında yakalama kararı bulunan firari doktor karı-koca Samsun'da saklandıkları gaybubet evinde sahte kimliklerle yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen karı-koca yeniden emniyete götürüldü. Koca İstanbul'a gönderilecek.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında firarda olan ve gaybubet evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adrese operasyon düzenledi. İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince aranan Bank Asya'da katılım hesabı bulunan, doktor olduğu şeklinde bilgisi olan ve sahte kimlik kullandığı tespit edilen Fatma Ş. adlı kadın ile yine İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince aranan, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, KHK ile doçent unvanı ile ihraç edildiği ortaya çıkan ve sahte kimlik kullandığı tespit edilen Abdurrahman Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

KOM Şube Müdürlüğüne götürülen karı-koca doktorlar işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Fatma Ş. ile kocası Abdurrahman Ş.'nin Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak İstanbul'daki mahkemeye bağlanmasına karar verildi ancak gün boyu Samsun Adliyesinde bekleyen karı-koca yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Abdurrahman Ş.'nin İstanbul'a gönderileceği, Fatma Ş.'nin yarın yeniden Samsun Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. - SAMSUN