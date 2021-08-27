ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN EŞİ TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
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ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN EŞİ TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN EŞİ TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FETÖ davasında hükümlü bulunan eski emniyet müdürü Ömer Köse'nin eşi Semra Köse, savcılıkça "Terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

FETÖ davasında hükümlü bulunan eski emniyet müdürü Ömer Köse'nin eşi Semra Köse, savcılıkça "Terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

 

BYLOCK KULLANICISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİİstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce firari şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonda, 24 Ağustos günü Semra Köse Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alındı. Aynı zamanda "FETÖ silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan hükümlü bulunan eski emniyet müdürü Ömer Köse'nin eşi olan Semra Köse'nin ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Şüpheli Semra Köse'nin ByLock yazışmalarında ise FETÖ/PDY örgüt lideri Fetullah Gülen'in konuşmalarının gruplarda örgütsel motivasyonunu artırmak ve örgütsel kopmaların önüne çekmek adına yazı haline getirerek paylaştığı öğrenildi. Ayrıca Köse'nin söz konusu paylaşımlarda FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonları itibarsızlaştırmak adına operasyonları eleştirilen yazışmalar yaptığı bilgisi edinildi. TUTUKLANMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİEmniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilien şüpheli Semra Köse savcılıkça "Terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Semra Köse'nin hakimlikteki işlemleri devam ediyor. 

 


- İstanbul
ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN EŞİ TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN EŞİ TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN EŞİ TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN EŞİ TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ - Haberler
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