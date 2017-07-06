Fetö'den Tutuklu 19 Sanığın Yargılamasına Devam Edildi

Kastamonu'da, FETÖ'ye destek sağladığı iddiasıyla haklarında dava açılan özel bir şirketin yöneticisi ve çalışanlarından oluşan 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüte destek sağladığı iddia edilen bir şirketin yöneticileri ve çalışanından oluşan 10'u tutuklu, 9'u ise adli kontrol ile serbest kalan toplam 19 sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.



Mahkeme heyeti başkanı, 19 sanık hakkında hazırlanan suçlamaları okuduktan sonra sanıklara söz verdi.



Sanıklardan A.T, örgüt tarafından kandırıldığını belirterek, "Örgütü, cemaat olarak düşündüm, çeşitli yardımlarda bulundum. Bunlara bir kez gülmeyeceksin. Bir kez gülersen yakanı kurtaramazsın ve sonunda ağlarsın" dedi.



2014'ten sonra örgütün iç yüzünü gördüğünü ve ilişkisini kestiğini ileri süren A.T, "Daha önce de yardımda bulundum, kurban da kestim ama 17-25 Aralık'tan sonra gerçek niyetlerini anladım ve yolumu örgütten ayırdım" diye konuştu.



Sanıklardan M.B. ise, suçlamaları kabul etmeyerek, "Bank Asya'ya örgütün para yatırın şeklindeki talimatından 8-9 ay sonra sattığım aracın parasını yatırdım. Borçlarım vardı, aracımı da bu yüzden sattım. Hatta maddi sorunlarımdan ötürü Bireysel Emekliliği de dondurdum. Rahatsızım, ailem kirada kalıyor. Geçim sorunu yaşıyorum. Çocuklarımın hayatı karardı. Bir gelirimiz yok. Bu yüzden tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" şeklinde konuştu.



Diğer sanık H.B. de, Bank Asya'ya para yatırmakla suçlandığını ifade ederek, "Bank Asya'ya sattığım aracın parasını yatırdım. Yatırdığım bu parayı da 1 ay sonra tekrar geri çektim ve bu parayla gidip yeni bir araç aldım kendime. Ben, bunun bir suç olduğunu bilmiyordum. Bu bir suçsa çok pişmanım, mağdurum, tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.



10 sanığın tutuklu bulunduğu duruşmada diğer sanıklarda, savunmalarında terör örgütü ile bağlantıları olmadıklarını öne sürerek tahliyelerini istedi.



Sanıkları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu bulunan sanıklardan E.Ç, C.Ç. ve M.G'nin tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki diğer eksikliklerin giderilebilmesi için ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU