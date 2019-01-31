Fetö'den Tutuklanan Tuğgeneralin İfadesi Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz gün FETÖ'den tutuklanan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın ifadesi ortaya çıktı. Akgülay ifadesinde, "Semih Terzi'nin uçağının kalkışına müdahale edemedik. Bu uçak bizim inisiyatifimizin dışında da kalkış yapabilirdi" dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp Diyarbakır'a getirildikten sonra tutuklanan Akgülay'ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde FETÖ ile hiçbir irtibatının olmadığını belirten Akgülay, 15 Temmuz 2016 günü darbe girişimi sırasında 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Deniz Kartepe'nin Moda Deniz Kulübü'nde yapılan düğüne katılması nedeniyle sonraki en üst kademe olduğu için o gece vekaleten üs komutanlığına baktığını dile getirdi. 15 Temmuz darbe gecesi, F-16 savaş uçakları ile Semih Terzi ve beraberindeki özel timin bulunduğu uçağın Diyarbakır'dan Ankara'ya uçmasını engelleyemediğini kaydeden Akgülay, "Emir komutam dışında birtakım olumsuzluklar yaşandığını fark ettim ve fark ettiğim an itibari ile darbe girişimini engellemeye yönelik çaba ve gayretlerde bulundum. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi bana zorda kalmam halinde Semih Terzi'nin uçağının kalkışına karışmamam yönünde talimat vermişti. Çünkü uçakta özel tim askerleri vardı. Bu askerler zor kullanarak üssü ele geçirmeye teşebbüs edebilir ve neticesinde darbe girişimine yönelik daha büyük aksaklıklar yaşanabilirdi. Bu tehdidi bertaraf etmek için Semih Terzi'nin uçağının kalkışına müdahale edemedik. Zaten uçakları pistin başında idi. Ayrıca teknik olarak ne kadar bu uçağın kalkmaması için gayret sergilesek de bu uçak bizim inisiyatifimiz dışında kalkış yapabilirdi" dedi.

Ardışık ankesörlü telefon aramaları sorularına da cevap veren Akgülay, "Sabit hatlardan aranmış olabilirim, ancak bu aramaların örgüt aranması olduğunu kabul etmiyorum. Ben hiçbir örgüt mensubu tarafından aranmadığım için Orçun Kuş ile ardışık olarak aranma sebebim muhtemel bir çalışmanın koordinasyonu amacı ile olmuş olabilir. Ayrıca o tarihte görevli olduğum yerdeki bazı astsubay ve uzman çavuşlar cep telefonu kullanmıyordu. Bu kişiler gerektiği zaman beni ve diğer görevlileri üs içerisinde bulunan sabit telefonlardan dışarıda iken umuma açık telefonlardan ararlardı" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA