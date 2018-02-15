Fetö'den Tutuklanan Savcıya 6 Yıl 9 Ay Hapis
Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yaklaşık 19 ay önce tutuklanan savcı yargılandığı mahkemece 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yaklaşık 19 ay önce tutuklanan savcı yargılandığı mahkemece 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Adem Çelik'in yargılanması sona erdi. Samsun 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Adem Çelik hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme, savcı Adem Çelik'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezası çarptırarak tutukluluk süresini dikkate alarak tahliyesine karar verdi. - SAMSUN
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