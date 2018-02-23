Fetö'den Tutuklanan Öğretmene 6 Yıl 13 Ay 1 Gün Hapis

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında tutuklanan bayan ögretlen yargılandığı mankeme tarafından 6 yıl 13 ay 1 gün hapis cezasına çanptırıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve örgütün dershanesinde öğretmen olarak çalıştığı öğrenilen Aysel Öksüz'ün yarglılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Aysel Öksüz hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatını ve tahliyesini talep etti. Mahkeme, öğretmen Aysel Öksüz'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 13 ay 1 gün hapis cezasına çarptırarak, tutuklu kaldığı süreyi gözönünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. - SAMSUN