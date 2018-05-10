Fetö'den Tutuklanan Hemşireye 6 Yıl 9 Ay Hapis

Fetö'den Tutuklanan Hemşireye 6 Yıl 9 Ay Hapis

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan bir hemşire, 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'den Tutuklanan Hemşireye 6 Yıl 9 Ay Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan bir hemşire, 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olduğu öğrenilen Tuba Alemdar'ın yargılanması sona erdi. Samsun 2.Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Tuba Alemdar, toplanan deliller doğrultusunda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk süresi göz önünde bulundurulup tahliyesine karar verildi. - SAMSUN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.