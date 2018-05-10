Fetö'den Tutuklanan Hemşireye 6 Yıl 9 Ay Hapis
Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan bir hemşire, 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan bir hemşire, 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olduğu öğrenilen Tuba Alemdar'ın yargılanması sona erdi. Samsun 2.Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Tuba Alemdar, toplanan deliller doğrultusunda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk süresi göz önünde bulundurulup tahliyesine karar verildi. - SAMSUN
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