Fetö'den Tutuklanan Hakime 6 Yıl 9 Ay Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen bir hakim yargılandığı mahkeme tarafından 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bafra hakimi iken tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Hakan Öztürk'ün yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada tutuklu bulunduğu Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak duruşmaya katılan Hakan Öztürk hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatını ve tahliyesini talep etti. Mahkeme, Hakan Öztürk'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak uzun süre tutuklu bulunmasını göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. - SAMSUN