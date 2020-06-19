FETÖ'den tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı Oğuz hakkında savcı mütalaa verdi
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FETÖ'den tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı Oğuz hakkında savcı mütalaa verdi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve görevden uzaklaştırılan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan...

FETÖ'den tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı Oğuz hakkında savcı mütalaa verdi
19.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:44

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve görevden uzaklaştırılan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Oğuz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Avukatların hazır bulunduğu duruşmayı, CHP İzmir milletvekilleri Bedri Serter ve Kamil Okyay Sındır ile sanığın eşi de izleyici olarak takip etti.

Sanığın tanık olarak dinlenen babası Ahmet Oğuz, kendisiyle oğlu arasında geçtiği iddia edilen konuların doğru olmadığını savundu.

Baba Oğuz, "Oğlum adaylığını açıkladıktan sonra seçim çalışmalarına katıldım. Onu hem şikayet edip hem seçim çalışmalarına katılmam mümkün değil. 'Oğlum FETÖ'cüdür' diye bir beyanda bulunmadım." dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, bir gazetecinin daha önce Burak Oğuz'un FETÖ'cü olduğuna dair yazılar yazdığını, bunları görünce Oğuz ile konuştuğunu belirtti.

Görüşmelerinde "Kendinden emin misin?" diye sorduğu Oğuz'un "Eminim." karşılığını verdiğini anlatan Yücel, "Ben de 'Tekzibe gerek yok.' dedim." ifadesini kullandı.

"Sohbet hocalığına tanık oldum"

Tanık M.Ç, Kemeraltı'nda muhasebe bürosunda çalıştığını, 2003 ve 2004'te bulunduğu FETÖ sohbetlerinde Oğuz'un "sohbet hocalığı" yaptığına tanık olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sohbetlerde dini konular konuşulurdu. O dönem Said Nursi'nin kitapları okunurdu. Fetullah Gülen'in kitaplarından alıntılar yapılıyordu. Ben sohbetlere 1,5 yıl katıldım. Burak Oğuz, 6-7 ay sonra ayrıldı. Yamanlar Kolejinde beden eğitimi öğretmeni 'Levent' isminde biri, sohbet hocalığı yapmaya başladı. Evlerde ve Yamanlar'da toplantı yapardık. Yamanlar Kolejinde, Fetullah Gülen'in odası gösterildiğinde bir keresinde Burak Oğuz da vardı. Odada seccade, koltuk, yatak vardı. 'Burada namaz kılardı, burada uyurdu.' diye tanıtılıyordu."

"Hem cemaatten hem CHP'den nasıl olur?"

Tanık Y.S. ise İzmir'de sağ görüşlü mali müşavirlerin olduğu bir dernek kurduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu dernek seçimlere hazırlanıyordu. Burak Oğuz'u da söylediler. Cemaatten ve CHP'den olduğunu söylediler. Ben de 'Hem cemaatten hem CHP'den nasıl olur?' dedim. Bize o zamanlarda 'Abilerimiz ayarladı' demişlerdi. Örgütte 'abi' görevinde bulunanların, örgüt içindekilere, AK Parti dışındaki partilerde siyaset yapmaları talimatı verdiklerini duymuştum. Yine aynı dönemde, televizyon programı yapan Oğuz'un bu durumu nasıl yaptığı sorusuna ise 'Abilerimiz ayarlıyor' dediler."

Tanık R.U, FETÖ iltisaklı olduğu için kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) üyesi olduğu dönem tanıştığı Oğuz ile "YEN-BU" adlı şirkette ortaklıklarının bulunduğunu, firmanın Afrika'ya ticaret yapmak için kurulduğunu ifade etti.

Mahkeme başkanının "YEN-BU örgütün Afrika'daki eylemlerine destek amaçlı açılan bir şirket mi?" sorusuna tanık, "Hayır, ticari amaçlıydı. Zaten zarar etti." yanıtını verdi.

Mütalaa

Tanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Tutuklu sanık İbrahim Burak Oğuz, tüm suçlamaları, ilk sorgu anında öğrendiğini belirterek, "Şok anındaki ifademde ne söylediysem hala aynılarını söylüyorum. İthamların hiçbirini kabul etmiyorum. Saygın bir insanım. Büyük haksızlığa maruz kaldım. Resmi belgeler verdim size. Lütfen bu hukuksuzluğa son verin." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları ise mütalaaya ilişkin savunma yapmak için süre istedi. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Urla'da, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde CHP'den Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla 16 Aralık 2019'da tutuklanmıştı. Oğuz, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Urla Kaymakamı Önder Can, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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