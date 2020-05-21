FETÖ'den tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'un yargılanmasına devam edildi
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FETÖ'den tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'un yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yargılanmasına devam edildi.

FETÖ'den tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'un yargılanmasına devam edildi
21.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:20

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yargılanmasına devam edildi.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Oğuz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel ve Kamil Okyay Sındır, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, sanığın eşi ve avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, duruşmada sadece tutukluluk incelemesi yapılacağını ifade etti. İddia makamı, Oğuz'un tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Tutuklu sanık Oğuz, savunmasında, hakkındaki suçlamaları ilk girdiği sorguda öğrendiğini savundu.

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Oğuz, "Yaptığım faaliyetler ticari, resmi ve insani duygularla yaptığım faaliyetlerdir. Urlalıyım, bütün yerliler tanır beni. Mağduriyet yaşıyorum. Çalıştığım E.A, L.U. (İzmir Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında sözde müdür yardımcısı pozisyonunda) ve H.G. ile kendi aramızda sözleşme yaptık. Teşvik sözleşmesiydi. Bu kişilerle yaptığım işlerden 179 bin lira kazandım. Bu, sürecin tamamen ticari olduğunu gösterir. Ticari olarak para kazanmak için yaptım." şeklinde savunma yaptı.

Sanık Oğuz'un avukatları da tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Oğuz'un tutukluluk halinin devamına ve bazı tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla 16 Aralık 2019'da tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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