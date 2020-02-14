FETÖ'den tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakim karşısında Açıklaması

14.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:58

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yargılanmasına başlandı.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Oğuz, avukatları, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve partinin bazı ilçe başkanları katıldı.

Oğuz, savunmasında hakkındaki iddiaları kabul etmediğini, mali müşavirlik yaptığını, özel şirketlerin finans bölümlerinde çalıştığını, daha sonra kendi muhasebe ofisini açtığını ifade etti.

Mali Müşavirler Odası faaliyetleri sırasında birçok kişiyle iletişim halinde olduğunu ve sayısız toplantıya katıldığını dile getiren Oğuz'a Mahkeme Başkanı, örgütün mahrem imamlarıyla sıkı bağlantısı olduğu iddiasıyla ilgili sorular sordu.

"Hakan Çiçek'i (15 Temmuz darbe girişimini planlayan 5 sivil imamdan biri) tanıyor musun?" sorusu üzerine Oğuz, "Bir kere görüştüm. Şu an görsem tanımam." dedi.

Oğuz, "Mahrem imam olduğundan bilgin var mı?" sorusuna ise bilgisi olmadığı yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı, Oğuz'a, irtibat kurduğu isimlerden olan Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde "sözde genel müdür" pozisyonunda faaliyet gösteren F.D.'nin mahrem imam olduğunu bilip bilmediğini de sordu.

Oğuz ise, "Asla, ben de şaşırdım. Aradan 10-15 yıl geçmiş. Birçok şeyi zor hatırladım. İddiaları iddianameden öğrendim." yanıtını verdi.

"Çocukluğumdan beri Afrika hastasıyım"

Tutuklu sanık Oğuz, Afrika gezilerine ilişkin ise "Çocukluğumdan beri Afrika hastasıyım. Çok severim. Bir şekilde bağım olsun isterdim hep. Ofisi açtığımda o dönem Afrika açılımı vardı. Buralara merak saldım. Katılmak istedim." dedi.

Mahkeme Başkanının "İzmir Genç İşadamları Derneğine ne zaman üye oldun, derneğin kurucu üyelerinin hepsi FETÖ'yle bağlantılı. Örgütün İzmir yapılanmasında olan bir dernek." demesi üzerine Oğuz, "Hatırlamıyorum. Hiçbir kurucuyu tanımıyorum." karşılığını verdi.

Oğuz, hakkındaki "sohbet hocalığı" iddialarını da reddederek, "Asla kabul etmiyorum. Bu sıfatla bir sohbet düzenlemedim. Biri bir kitap, yazı verdiyse okumuşumdur. Kimseyi davet etmedim. Muhtemelen davetlerden birisinin üzerine katılmışımdır." diye konuştu.

"Sohbetlere kaç defa katıldın?" sorusunu "Düzenli gitmedim. 2005'te evlendikten sonra gittiğimi hatırlamıyorum." şeklinde yanıtlayan Oğuz, "Sana karşı 'hoca' tabiri kullanılıyormuş" ifadesi üzerine de "Gündelik laf arasında 'hocam ne haber, nasılsın' denir. Saygı ibaresi. İmamlıktan dolayı olduğunu kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Oğuz, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Yamanlar Koleji'ndeki odasını görüp görmediği sorusu üzerine, "Böyle bir yere gitmedim, görmedim." yanıtını verdi.

Telefon hatlarıyla ilgili savunma

Tutuklu sanık Oğuz, İzmir Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında sözde müdür yardımcısı pozisyonunda olan L.U. ve diğer mahrem imamlarla olan iletişimine ilişkin ise şu savunmayı yaptı:

"2017 yılı teşvik yılıydı. Üç telefon hattı ve telefonlarımı teşvik kapsamında onlara vermiştim. Onların mahrem imam olduğunu bilseydim şirketimin logosunun olduğu kartı bastırıp telefonlarımı verir miydim? Aktif siyaset yapan, göz önünde olan biriyim. Aklımı oynatmam lazım. Bırakın ofisimde çalıştırmayı yanımdan bile geçirmezdim. Adam firari duruma düşmüş ve telefon hattımı kullanıyor. Kayıtlarda mahrem imam olduğunu görünce şok oldum." diye konuştu.

"ABD'de alışveriş yaptım"

FETÖ'nün mahrem imamlarından olduğu iddiasıyla aranan Hüseyin Ç. ile ABD'ye aynı uçakla yan yana koltuklarda gittiğine ilişkin bilgi üzerine ise Oğuz, "ABD'ye beraber gittik. Uçaktan indiğimizde ise ayrıldık. Ben bu süre boyunca gezip alışveriş yaptım." dedi.

Duruşma savcısı Oğuz'a, "Uçakta Fetullah Gülen'le ilgili bir konuşma yaptınız mı, açıkça onu ziyarete gittiğini beyan etti mi ? FETÖ'cü olduğunu biliyor muydunuz ?" sorusuna "Konuşmalarından öyle düşündüm. Kesin bir şey söylemedi. O gün için demem FETÖ'cü diye, bugün için diyebilirim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti duruşmaya öğle arası verdi.

Kaynak: AA