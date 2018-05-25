Fetö'den Tutuklanan Eski Trabzon Savcısına 7 Yıl 5 Ay 3 Gün Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski savcı yargılandığı mahkemece 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Trabzon eski Cumhuriyet Savcısı Yüceler A.'nın yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Trabzon Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katılan Yüceler A., hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme, eski savcıyı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN