Fetö'den Tutuklanan Erbaa Hakimine 7 Yıl 1 Ay 1 Gün Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanıp meslekten ihraç edilen hakim, yargılandığı mahkemece 7 yıl 1 ay 1 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Tokat'ın Erbaa ilçesinde hakim olarak görev yaptığı öğrenilen Fahrettin Ayaz'ın yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Fahrettin Ayaz hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. ByLock kullandığı tespit edilen Fahrettin Ayaz, ByLock kullanmadığını ve 22 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, kararla birlikte tahliyesini talep etti. Mahkeme, Fahrettin Ayaz'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 1 ay 1 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk süresini göz önünde bulundurup yurt dışına çıkış yasağı getirerek tahliyesine karar verdi. - SAMSUN