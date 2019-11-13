FETÖ'den teslim olan gence adli kontrol
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FETÖ'den teslim olan gence adli kontrol

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan hukuk fakültesi mezunu şüpheli, savcılığa teslim oldu ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:38
FETÖ'den teslim olan gence adli kontrol

'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan mezunu şüpheli, savcılığa teslim oldu ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 2 ay önce gerçekleştirilen operasyonda yakalanamayan ve ByLock kaydı bulunduğu iddia edilen OMÜ Hukuk Fakültesi mezunu M.A.A., dün Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına teslim oldu. KOM Şube Müdürlüğüne teslim edilen M.A.A., sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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