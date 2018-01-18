Fetö'den Savcıya 7 Yıl 5 Ay 3 Gün Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen savcı yargılandığı mahkeme tarafından 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Eşref Köse'nin yargılanması sona erdi. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u iki binden fazla kullandığı tespit edilen Eşref Köse Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Eşref Köse, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası çarptırılacak tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN