Fetö'den Savcı ve Hakim Karı-kocaya 7 Yıl 5 Ay 3'er Gün Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen savcı ile hakim eşi yargılandıkları mahkeme tarafından 7 yıl 5 ay 3'er gün hapis cezasına çarptırıldılar.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen savcı Yasin Seyhan ile hakim olan eşi Sevgi Seyhan'ın yargılanmaları sona erdi. Samsun 2.Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada savcı Yasin Seyhan ile hakim eşi Sevgi Seyhan "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7 yıl 5 ay 3'er gün hapis cezasına çarptırıldılar. Tutuklu olan Yasin Seyhan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN