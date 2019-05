Fetö'den Örgüt Evinde Sahte Kimlikle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Samsun polisi FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve örgüt evinde sahte kimlikle yakalanan zanlı tutuklandı.

Samsun'da polisin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında firarda olup örgüt evlerinde gizlenenlere yönelik sürdürdüğü çalışmalarda Atakum ilçesinde bir ev tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu örgüt evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda FETÖ soruşturması kapsamında Vakfıkebir Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan H.E. yakalanarak gözaltına alındı. Sahte kimlikle yakalanan H.E.'nin ByLock kaydının bulunduğu, örgüte ait kurumlarda SGK kaydının bulunduğu ve yine örgütün bankası olan Bank Asya'da katılım hesabının bulunduğu öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan H.E., Samsun Adliyesine sevk edildi. H.E., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Trabzon Adliyesindeki hakkında yakalama emri veren mahkemeye ifade verdi. Mahkeme H.E.'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan H.E., Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

