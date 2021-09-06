Son dakika haber: FETÖ'den müebbet haspi cezası alan mali şube komiserinin eşi Esmahan Demirhan gözaltına alındı

Son dakika haberleri: İSTANBUL'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra koronavirüs testi pozitif çıkan ve FETÖ'den müebbet hapis cezası alan komiser Mustafa Demirhan'ın eşi Esmahan Demirhan hastanedeki tedavisinin ardından işlemleri için emniyete getirildi.

İSTANBUL'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra koronavirüs testi pozitif çıkan ve FETÖ'den müebbet hapis cezası alan komiser Mustafa Demirhan'ın eşi Esmahan Demirhan hastanedeki tedavisinin ardından işlemleri için emniyete getirildi. Demirhan'ın BayLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi BayLock kullanıcılarına yönelik 20 Ağustos Cuma günü operasyon gerçekleştirdi. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan ancak koronavirüs testi pozitif çıkan Esmahan Demirhan hastaneye yatırıldı. 17/25 Aralık soruşturma kapsamında müebbet hapse mahküm edilen Mali Şube komiseri Mustafa Demirhan'ın eşi olan Esmahan Demirhan hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından işlemleri için emniyete getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı