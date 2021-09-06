Son dakika haber: FETÖ'den müebbet haspi cezası alan mali şube komiserinin eşi Esmahan Demirhan gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: FETÖ'den müebbet haspi cezası alan mali şube komiserinin eşi Esmahan Demirhan gözaltına alındı

Son dakika haber: FETÖ'den müebbet haspi cezası alan mali şube komiserinin eşi Esmahan Demirhan gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İSTANBUL'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra koronavirüs testi pozitif çıkan ve FETÖ'den müebbet hapis cezası alan komiser Mustafa Demirhan'ın eşi Esmahan Demirhan hastanedeki tedavisinin ardından işlemleri için emniyete getirildi.

İSTANBUL'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra koronavirüs testi pozitif çıkan ve FETÖ'den müebbet hapis cezası alan komiser Mustafa Demirhan'ın eşi Esmahan Demirhan hastanedeki tedavisinin ardından işlemleri için emniyete getirildi. Demirhan'ın BayLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi BayLock kullanıcılarına yönelik 20 Ağustos Cuma günü operasyon gerçekleştirdi. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan ancak koronavirüs testi pozitif çıkan Esmahan Demirhan hastaneye yatırıldı. 17/25 Aralık soruşturma kapsamında müebbet hapse mahküm edilen Mali Şube komiseri Mustafa Demirhan'ın eşi olan Esmahan Demirhan hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından işlemleri için emniyete getirildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
SADİ KADDAFİ ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ
SADİ KADDAFİ ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ
Okullar açıldı, çile tekrar başladı! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
Okullar açıldı, çile tekrar başladı! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Derya Yanık Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Gülşen Cem Yılmaz Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Ali Öztürk Umut Meraş Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber: FETÖ'den müebbet haspi cezası alan mali şube komiserinin eşi Esmahan Demirhan gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 18:07:46. #1.15#

title