Fetö'den Meslekten İhraç Edilen Polisler Hakim Karşısına Çıktı

Sakarya'da FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen polisler hakim karşısına çıktı.



Sakarya'da FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve aralarında emniyet müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurunun da bulunduğu 18'i tutuklu 26 polis hakim karşısına çıktı. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgüt üyeliği" suçlarından yargılanıyor. Gerçekleşen davaya sanıklar, sanık avukatları ve yakınları katıldı.



"Sosyal medya hesapları bana ait değil"



Savunma yapan polis memuru Adem T., "Hakkımda açılan soruşturmaya sebep olan sosyal medya hesapları bana ait değildir. Hiçbir şekilde sosyal medya hesabı açmadığını ve kullanmadım. Sosyal medya paylaşımları bana ait değildir. Ben bu hususta teknik inceleme yapılmasını talep ediyorum. Bank Asya hesabıma gelirsek, ben hesabı 2010 yılında açtım. Bu hesabı kredi kartlarını kullanmak için açtım. Yani kişisel bankacılık işlemleri için açtım. Talimatla para yatırmadım" dedi.



"Acıma duygusuyla yapışımdır"



Eski komiser yardımcısı Alparslan G. ise yaptığı savunmada, "ByLock tespit edilen hattın kendisine aittir. Fakat ben Bylock programı yüklemedim ve kullanmadım. Kimse Yok mu derneğine bağış yaptığımı hatırlamıyorum, fakat yapmış olabilirim. Yapmışsam, acıma duygusuyla yapılan bağıştır. Başkaca bir amacım yoktur. 18 Temmuz'da açığa alındım, daha sonra ihraç edildim. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.



"Bana kumpas kurulduğunu düşünüyorum"



Tutuklu polis Ali G. ise, "Bank Asya'ya 2004 yılında hesabımı açtırdım. Ben bu bankayı EFT ücretinin az olmasından dolayı tercih ettim. Ben bu bankanın devlet tarafından denetlendiğini bildiğimden hesap açtırdım. Suç işlemek için bu bankadan hesap açtırmadım. Talimatla para yatırmadım. Ben tasarruf yapmak için bu bankayı tercih ettim. ByLock programını ne telefonuma nede başka yere indirdim. Yapılan aramada ele geçirilen kitap FETÖ kitabı değildir. Yazarı başkadır. Ben her iki suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.



Sanıkları ve sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti davayı yarına erteledi. - SAKARYA