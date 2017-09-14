Fetö'den İhraç Polisler Gözaltına Alındı

Eskişehir'de FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olmak suçundan meslekten ihraç edilen veya açığa alınan 8 emniyet personeli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ üyesi oldukları ileri sürülen emniyet personeli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, mesleklerinden ihraç edilmiş veya açığa alınmış 10 emniyet personeline yönelik Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 8'i yakalanırken, 2 şüpheliyi ise arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR