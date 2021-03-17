FETÖ'den ihraç olan firari Vergi Müfettişini JASAT yakaladı
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FETÖ'den ihraç olan firari Vergi Müfettişini JASAT yakaladı

17.03.2021 16:46 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:51
FETÖ'den ihraç olan firari Vergi Müfettişini JASAT yakaladı

Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis ceza ile arama kararı bulunan ve FETÖ'den ihraç edilen Vergi Müfettişi, JASAT timleri tarafından yakalandı.

Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis ceza ile arama kararı bulunan ve FETÖ'den ihraç edilen Vergi Müfettişi, JASAT timleri tarafından yakalandı.

Denizli'de hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis bulunan ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan eski vergi müfettişi Kenan D. (39), JASAT timleri tarafından takibe alındı. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Kenan D.'yi bir süre fiziki ve teknik takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve JASAT timleri Kenan D.'nin bulunduğu daireye operasyon düzenledi. Kenan D., JASAT timleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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