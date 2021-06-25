FETÖ'den ihraç öğretmen ve 2 üye saklandığı hücre evinde yakalandı
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FETÖ'den ihraç öğretmen ve 2 üye saklandığı hücre evinde yakalandı

FETÖ'den ihraç öğretmen ve 2 üye saklandığı hücre evinde yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de FETÖ /PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 2 şüpheli ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ihraç öğretmen saklandıkları hücre evine yapılan operasyonla yakalandı.

Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 2 şüpheli ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ihraç öğretmen saklandıkları hücre evine yapılan operasyonla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan ve örgütün hücre evlerinde saklandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığından talimat alındı. Talimatla harekete geçen ekipler yerlerini tespit ettiği kişiler için operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ve Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan aranan Askeri Öğrencilerden Sorumlu Büyük Bölge Talebe Mesulü ve Bylock Kullanıcısı olan bir şüpheli, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan aranan Büyük Bölge Talebe Mesulü ve Bylock Kullanıcısı olan bir kişi ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen ve Bylock kullanıcısı olan bir şahıs yakalandı.

Yakalanan toplam 3 şüpheli hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan adli makamlarca işlem yapılırken, 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ

FETÖ'den ihraç öğretmen ve 2 üye saklandığı hücre evinde yakalandı
FETÖ'den ihraç öğretmen ve 2 üye saklandığı hücre evinde yakalandı
FETÖ'den ihraç öğretmen ve 2 üye saklandığı hücre evinde yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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