FETÖ'den ihraç komiser çiftliğin gider çukuruna düşerek öldü

SARIÇAM, ADANA (İHA) - Adana Emniyet Müdürlüğünde görevliyken FETÖ ile irtibatlı olduğu öne sürülerek meslekten ihraç edilen ve aranması olan eski komiser, bir çiftliğin gider çukuruna düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, FETÖ'den aranması olan Mehmet Kargın (48) Çamlıca Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğindeki arkadaşının yanına gitti. Ancak Kargın burada gider çukuruna düştü. Çiftlikte bulunanların yardımıyla Kargın, gider çukurundan çıkarıldı. Bu sırada olay yerine de sağlık ekipleri çağrıldı.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Kargın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bunun üzerine Adana İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili çalışma başlattı. Kargın'ın cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Daha sonra Kargın'ın cenazesi yakınları tarafından alınıp toprağa verildi.

Mehmet Kargın, Adana Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yaparken FETÖ ile bağlantısı olduğu öne sürülerek 13 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alınıp 21 ay tutuklu kalmıştı. Kargın gözaltına alındığında "Biz utanacak bir şey yapmadık" diye tepki göstermişti. Daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kargın'ın FETÖ'den aranması olduğu öğrenildi. - ADANA