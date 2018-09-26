Fetö'den Hüküm Giyen Kişi Saklandığı Evde Yakalandı
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında hapis cezası verilen kişi, saklandığı evde yakalandı.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında hapis cezası verilen kişi, saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, aranan bir şüpheli için İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
İkamete giren ekipler, FETÖ/PDY davasında Tokat Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezası verilen görevinden ihraç edilmiş öğretmen Sezgin Çevik'i saklanırken buldu.
Gözaltına alınan Çevik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çevik, tutuklanarak cezaevine konuldu.