Fetö'den Hüküm Giyen Kişi Polis Takibiyle Yakalandı
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında hapis cezası verilen kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında hapis cezası verilen kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, FETÖ/PDY davasında Batman Ağır Ceza Mahkemesi'nce "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen, görevinden ihraç edilmiş öğretmen Bahri Koca'yı takibe aldı.
Koca, Canik ilçesindeki bir alışveriş merkezinin yakınında ekiplerce yakalandı.
Gözaltına alınan Koca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Koca, tutuklanarak cezaevine konuldu.