FETÖ'den hüküm giyen kişi, Afyonkarahisar'da yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E., otogarda yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmayla Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.'nin dün gece saatlerinde Afyonkarahisar Otogarı'ndan Tokat'a gitmek üzere otobüse bineceğini belirledi. Harekete geçen polis, A.E.'yi otogarda yakalayıp, gözaltına aldı. A.E. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER