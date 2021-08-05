FETÖ'den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı
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FETÖ'den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı

FETÖ'den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, polis tarafından yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, polis tarafından yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yerleri tespit edilen, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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