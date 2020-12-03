FETÖ'den gözaltına alınan yüzbaşı adliye sevk edildi
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FETÖ'den gözaltına alınan yüzbaşı adliye sevk edildi

03.12.2020 13:56 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:01
FETÖ'den gözaltına alınan yüzbaşı adliye sevk edildi

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan yüzbaşı, adliyeye sevk edildi.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan yüzbaşı, adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Samsun, Sivas ve Muş illerinde dün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında muvazzaf, açıkta ve emekli askeri personelin de bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sivas'ta gözaltına alınan 2 kişi sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Havza İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yaparken söz konusu soruşturma kapsamında açığa alınan Yüzbaşı A.B., Samsun Emniyet Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

(Muhammer Ay/İHA)

FETÖ'den gözaltına alınan yüzbaşı adliye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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