Fetö'den Gözaltına Alınan Veteriner Hekim Serbest Bırakıldı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenilen bir veteriner hekim, gözaltına alınıp ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama müzekkeresi çıkartılan veteriner hekim M.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de yakalanarak gözaltına alındı. KHK kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenilen M.G., Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfadesi alınan M.G., daha sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN