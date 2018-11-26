Fetö'den Gözaltına Alınan Vali Yardımcısı Tutuklandı

Fetö'den Gözaltına Alınan Vali Yardımcısı Tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fetö'den Gözaltına Alınan Vali Yardımcısı Tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim C. dün gözaltına alınmıştı. 2 yıldır kentte görev yaptığı öğrenilen Vali Yardımcısı gözaltına alındıktan sonra Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulhalim C. çıkarıldığı Gaziantep Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

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