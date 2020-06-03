FETÖ'den gözaltına alınan muvazzaf asker adliyeye sevk edildi FETÖ'den gözaltına alınan muvazzaf asker adliyeye sevk edildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Samsun'da gözaltına alınan muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.

FETÖ'den gözaltına alınan muvazzaf asker adliyeye sevk edildi

SAMSUN - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Samsun'da gözaltına alınan muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızan mensuplarının tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Samsun'da da bir asker gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gökberk Kışlasında görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş H.U.'yu İlkadım ilçesi Çatalarmlut Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğüne görülen H.U. işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. H.U.'nun Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile görüntülü olarak İstanbul Adliyesindeki terör savcısına ifade vereceği öğrenildi.

Kaynak: İHA