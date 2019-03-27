Fetö'den Gözaltına Alınan Komiser Yardımcısı Adliyede

Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlükle ilgili gözaltına alınan eski komiser yardımcısı adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlükle ilgili daha önce meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı G.K.'yi Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgulanması tamamlanan G.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA