Fetö'den Gözaltına Alınan Kaymakam Samsun'a Gönderildi

TRABZON'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Araklı İlçe Kaymakamı İbrahim Halil Şıvgan, soruşturmanın sürdüğü Samsun'a gönderildi.

Araklı İlçe Kaymakamı İbrahim Halil Şıvgan, dün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şıvgan'ın konutu ve makamında arama yapıldı. Polis, bazı belge ve evraklar ile dijital cihazlar ve Şıvgan'ın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları da mercek altına aldı. FETÖ ile irtibatlı olduğu öne sürülen Şıvgan, soruşturmanın yürütüldüğü Samsun'a gönderildi.

ULUDERE'DE DE GÖREV YAPMIŞTI

2010 yılında Amasya'nın Taşova ilçesinde kaymakamlık görevine başlayan Şıvgan, 2012'de Ardahan'ın Posof ilçesinde, 2014'te ise Şırnak'ın Uludere ilçesinde görev yapmıştı. 2 yıl Uludere ilçesinde görev yapan Şıvgan daha sonra Ankara'nın Bala ilçesine, buradan 23 Şubat'taki kararnameyle Araklı İlçe Kaymakamlığı'na tayin edilerek göreve başlamıştı.

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