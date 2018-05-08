Fetö'den Gözaltına Alınan Kadına Adli Kontrol
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalanan eski polis memurunun eşi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalanan eski polis memurunun eşi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmada, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Meslekten ihraç edilen polis memurunun eşi Ayşe K. (41), gözaltına alındı.
Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edilen Ayşe K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.