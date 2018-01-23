Fetö'den Gözaltına Alınan Kadın Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 21 kişiden 1'i polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi,

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Cuma sabahı Samsun il merkezi ile Bafra ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyerek, olayla ilgili 21 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan 21 kişiden H.A. (24) adlı kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Gözaltındaki 20 kişinin ise sorgularının devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN