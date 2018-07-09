Fetö'den Gözaltına Alınan İşadamı Mahmut Arslan ile Kardeşi Adliyede (2)

MAHMUT ASLAN VE ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Arbel Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan ve çalışanı Davut K. tutuklandı. Arslan'ın kardeşi Hasan Arslan ile şirketin diğer çalışanı Bilal K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis Mahmut Arslan'ın diğer kardeşleri Hüseyin ve Ali Arslan'ı arıyor.