Fetö'den Gözaltına Alınan İş Adamı Adliyeye Sevk Edildi
Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş adamı adliyeye sevk edildi.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş adamı adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen Cumartesi günü iş adamı Mustafa A.'yı gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Mustafa A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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