FETÖ'den gözaltına alınan generaller adliyede (2)
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FETÖ'den gözaltına alınan generaller adliyede (2)

02.02.2021 16:42 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:46
FETÖ'den gözaltına alınan generaller adliyede (2)

GENERALLER SERBEST Adliyede soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

GENERALLER SERBEST 

Adliyede soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Atasoy ve Çoban'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, Özdemir'in ise 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan tutuklanmasına karar verdi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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