FETÖ'den gözaltına alınan generaller adliyede (2)

GENERALLER SERBEST

Adliyede soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Atasoy ve Çoban'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, Özdemir'in ise 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ