FETÖ'den gözaltına alınan Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın icra astsubayı tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın icra astsubayı tutuklandı.
23.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:29
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın icra astsubayı tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınarak Malatya'ya getirilen astsubay kıdemli başçavuş M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in icra astsubaylığını yaptığı bildirilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan M.K. tutuklandı.
Kaynak: AA