Fetö'den Gözaltına Alınan Eski Polis Tutuklandı
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı.
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen polis memuru B.A, hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
B.A, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA