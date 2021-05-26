FETÖ'den gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi adliyeye sevk edildi

İzmir'de yürütülen FETÖ'nün mahrem asker yapılanması operasyonuyla ilgili Samsun'da gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi adliyeye sevk edildi.

İzmir'de yürütülen FETÖ'nün mahrem asker yapılanması operasyonuyla ilgili Samsun'da gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "mahrem askeri" sorumlularınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık aranmayla ilgili eski askeri okul öğrencisi E.Ş. Samsun'da yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ş. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

E.Ş.'nin İzmir Adliyesine Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak savcıya ifade vereceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı