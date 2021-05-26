FETÖ'den gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ'den gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi adliyeye sevk edildi

FETÖ'den gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de yürütülen FETÖ'nün mahrem asker yapılanması operasyonuyla ilgili Samsun'da gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi adliyeye sevk edildi.

İzmir'de yürütülen FETÖ'nün mahrem asker yapılanması operasyonuyla ilgili Samsun'da gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "mahrem askeri" sorumlularınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık aranmayla ilgili eski askeri okul öğrencisi E.Ş. Samsun'da yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ş. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

E.Ş.'nin İzmir Adliyesine Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak savcıya ifade vereceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alkolü fazla kaçıran adam, 9. kattan düşerek can verdi
Alkolü fazla kaçıran adam, 9. kattan düşerek can verdi
Ailesine yardım etmek için kuryelik yapan üniversite öğrencisi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Ailesine yardım etmek için kuryelik yapan üniversite öğrencisi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Antony Blinken Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Evgar Hande Erçel İlker Kaleli Oktay Kaynarca
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FETÖ'den gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 16:01:56. #1.16#

title