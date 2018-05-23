FETÖ'den gözaltına alınan eski Ankara İstihbarat Müdürünün hakim eşi Samsun'a getirildi.

FETÖ'nün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda olduğu belirlenen ve Ankara 2, 4 ve 14. Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından "Terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan" araması bulunan kaset kumpasçılarından Ankara İstihbarat eski Şube Müdürü Zeki Güven (48) ve Samsun Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Terör örgütü üyeliği" suçundan aranan eşi eski hakim Sevda Güven (45) dün Eskişehir'de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında aranan ve meslekten ihraç edildiği öğrenilen hakim Sevda Güven için Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eskişehir'e gitti. Samsun KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Sevda Güven'i teslim alarak bugün saat 19.30 sıralarında Samsun Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN