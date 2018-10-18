Fetö'den Gözaltına Alınan 9 Şahıs Adliyede

Fetö'den Gözaltına Alınan 9 Şahıs Adliyede

Samsun merkezli 6 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi.

Fetö'den Gözaltına Alınan 9 Şahıs Adliyede

Samsun merkezli 6 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli Ankara, Sivas, Kahramanmaraş, Ordu ve Mersin illerinde dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2'si kadın 9 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların FETÖ'nün çeşitli kurumlarında çalıştıkları, Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu ve örgütün talimatıyla protestolara katıldıkları tespit edildi.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 9 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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