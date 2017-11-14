Fetö'den Gözaltına Alınan 51 Astsubaydan 26'sı Adliyede (2)
15'İ TUTUKLANDIAmasya'da, Merzifon Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Amasya merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 51 astsubaydan 26'sı adliyeye sevk edildi.
15'İ TUTUKLANDI
Amasya'da, Merzifon Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Amasya merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 51 astsubaydan 26'sı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan astsubaylardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.