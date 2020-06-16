FETÖ'den gözaltına alınan 5 eski polis serbest bırakıldı
UŞAK'ta, haklarındaki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 eski polis, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.
16.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:22
UŞAK'ta, haklarındaki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 eski polis, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.
Uşak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında olduğu iddia edilen kişilere yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, birisi meslekten ihraç edilen müdür olmak üzere toplam 5 eski polis gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 eski polis, serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA