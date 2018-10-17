Fetö'den Gözaltına Alınan 5 Asker Adliyede
Samsun merkezli 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 askerden 5’i Samsun Adliyesine sevk edildi.
Samsun merkezli 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 askerden 5'i Samsun Adliyesine sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli, Balıkesir ve Tunceli illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3'ü eski Askeri Harp Okulu öğrencisi, 1 emekli astsubay, 11'i uzman çavuş, astsubay ve subaydan oluşan toplam 15 şüpheliyi dün gözaltına almıştı.
Gözaltına alınan askerlerden 5'i TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Söz konusu askerlerin FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefondan görüşme yaptığı ileri sürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN