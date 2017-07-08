FETÖ'den gözaltına alınan 4'ü kadın 14 kişi adliyede



SAMSUN - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasıoperasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 14'ü adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu kapsamında aralarında Trabzon'un da bulunduğu örgüte ait kamu kurum çalışanları, görevden ihraç edilenler, kamu görevlileri ve özel sektör çalışanlarından oluşan 4'ü kadın toplam 18 kişiye yönelik, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Haziran'da operasyon düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan 18 kişiden 14'ü bu sabah Samsun Adliyesine çıkarıldı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye çıkarılan diğer 4 kişiden 2'si tutuklanmıştı.