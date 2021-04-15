FETÖ'den gözaltına alınan 3 mali müşavir adli kontrol ile serbest kaldı
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FETÖ'den gözaltına alınan 3 mali müşavir adli kontrol ile serbest kaldı

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

FETÖ'den gözaltına alınan 3 mali müşavir adli kontrol ile serbest kaldı Adana'da terör örgütü FETÖ'ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 3 mali müşavir, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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FETÖ'den gözaltına alınan 3 mali müşavir adli kontrol ile serbest kaldı

ADANA - Adana'da terör örgütü FETÖ'ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 3 mali müşavir, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütü FETÖ'ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları öne sürülen, 3 mali müşavir 12 Nisan günü şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. FETÖ ile bağlantıları olmadığını, sohbetlerine katılmadıklarını, mali destek sağlamadıklarını öne sürdükleri öğrenildi. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FETÖ'den gözaltına alınan 3 mali müşavir adli kontrol ile serbest kaldı
FETÖ'den gözaltına alınan 3 mali müşavir adli kontrol ile serbest kaldı
FETÖ'den gözaltına alınan 3 mali müşavir adli kontrol ile serbest kaldı
FETÖ'den gözaltına alınan 3 mali müşavir adli kontrol ile serbest kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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