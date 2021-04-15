FETÖ'den gözaltına alınan 3 mali müşavir adli kontrol ile serbest kaldı

FETÖ'den gözaltına alınan 3 mali müşavir adli kontrol ile serbest kaldı Adana'da terör örgütü FETÖ'ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 3 mali müşavir, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.